Insider Grave gaat bij Laurentius bestuurlijk puin ruimen

Het Laurentius Ziekenhuis in Roermond heeft Wim Grave benoemd tot interimvoorzitter van de raad van toezicht. Dat maakte het ziekenhuis woensdag bekend. Grave moet een nieuwe raad van toezicht gaan samenstellen.

Dat is nodig omdat vorige week de voltallige raad van toezicht aftrad na meningsverschillen met de ondernemingsraad en de raad van bestuur. Het gaat volgens het ziekenhuis om een bestuurlijk conflict waar de zorg niet onder lijdt. De conflicten tussen de bestuurlijke organen bestonden al sinds maart. Ondanks gesprekken bleken deze conflicten niet op te lossen.

Wim Grave (72) werkte jarenlang als internist-nefroloog in Laurentius. Ook was hij in het verleden voorzitter van de medische staf en voorzitter van de raad van bestuur. Grave is met goedkeuring van de ondernemingsraad en medische staf benoemd door de raad van bestuur. Daar was wel een spoedverzoekschrift bij de rechtbank voor nodig, aangezien een raad van bestuur in de regel geen toezichthouders kan benoemen. Om één en ander mogelijk te maken heeft de rechtbank een tijdelijke statutenwijziging gehonoreerd.