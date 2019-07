Philips investeert in AI-startup die zorgplan op maat maakt

Philips Health Technology Ventures, Vesalius Biocapital III en Health Innovations investeren in AI-health tech startup DEARhealth. De investering bedraagt zes miljoen euro en zal worden gebruikt om de gezondheidstechnologie, een op maat gemaakt zorgplan, in meer ziekenhuizen te testen.

De startup maakt voor chronische patiënten een zorgplan op maat door het combineren van kennis van artsen, specialisten, verpleging, medische data en patiëntgegevens. “Met die voorspelling kan de arts het zorgplan gemakkelijk bijsturen, bijvoorbeeld wanneer de patiënt zich minder goed voelt of bij een onverwachte uitslag. Zo kunnen we risico's zien aankomen en die vermijden”, schrijft het bedrijf in een persbericht.

Datagedreven zorgplanning

De startup begon als onderzoeksproject van de Universiteit van Californië. De Nederlandse professor Daniel Hommes, internist en gastro-enteroloog gespecialiseerd in inflammatoire darmziekten, was initiatiefnemer. Hij gelooft dat ziekenhuizen softwaregedreven organisaties worden. Het doel was destijds om te testen of datagedreven zorgplanning voor mensen met chronische ziekten zou kunnen zorgen voor betere gezondheidsresultaten, betere patiëntervaringen en lagere kosten, meldt de startup. Dat bleek het geval.

Hommes, nu Chief Executive Officer van DEARhealth: “In de eerste prototypen voor inflammatoire darmziekten hebben we aangetoond dat de frequentie van terugval en de bezoeken aan de afdeling spoedeisende hulp en de ziekenhuisopnamen aanzienlijk waren afgenomen. Dit had ook een enorme impact op de verwachte kosten.” Inmiddels richt DEARhealth zich ook op pijnbehandeling en chronische aandoeningen zoals leverziekten, eierstokkanker, chronische nierziekten en lage rugpijn.

Validatie

De volgende stap van DEARhealth is om de succesvolle aanpak en het platform te valideren met zorgverleners in de VS en Europa. Dit jaar zal DEARhealth worden ingezet in zeven Europese ziekenhuizen - waaronder vier ziekenhuizen in Nederland – en verder samenwerken met ziekenhuizen en farmaceutische bedrijven in de VS. Het bedrijf is bezig om haar activiteiten uit te breiden naar Europa, het Europese hoofdkantoor is in Amsterdam.