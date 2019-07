Geweld bij huisartsenposten neemt toe

Medewerkers van huisartsenposten krijgen steeds vaker te maken met bedreigingen en geweld. Een onderzoek van Trouw toont aan dat op een derde van de huisartsenposten fysiek geweld tegen een arts of assistent eens of vaker is voorgekomen.

De krant heeft vijftig huisartsenposten voor het onderzoek benaderd, meer dan de helft deed mee. Bijna zestig procent geeft aan dat patiënten vaker met geweld dreigen dan vijf jaar geleden. Iets meer dan 20 procent laat weten dat een of meerdere keren per week door bezoekers van de post met geweld wordt gedreigd.

'Consumentenmentaliteit'

Medewerkers van de huisartsenposten wijten de toename aan een 'consumentenmentaliteit' bij de patiënten. De posten hebben vaak te maken met angstige patiënten, mensen met psychische problemen of gebruikers van drugs of alcohol, zeggen medewerkers. Ze eisen dat ze terecht kunnen, ook als er volgens het personeel geen sprake is van spoed (ANP).