Stichting Espria wil onderdelen van TSN overnemen

Stichting Espria wil TSN Woonzorg B.V., TSN Verzorging en Verpleging B.V. en TSN Zorgcentrale B.V. overnemen.

De bedrijven hebben op 17 juli 2019 aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname, meldde de Autoriteit onlangs op de website.

Stichting Espria

Stichting Espria houdt zich bezig met het leveren van verpleging en verzorging, geriatrische revalidatiezorg, jeugdgezondheidszorg, psychiatrische zorg, dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking, en personenalarmering in Noordoost-, Midden- en Noordwest-Nederland. Verder is nog weinig bekend over de plannen.