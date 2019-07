Rijksoverheid pakt zomereenzaamheid bij ouderen aan

In de zomerperiode spelen gevoelens van eenzaamheid onder ouderen een grotere rol. Daarom start het ministerie van VWS een zomercampagne tegen eenzaamheid. Vakantiegangers worden aangespoord meer van zich te laten horen, en ouderen worden gestimuleerd wat aan de gevoelens van eenzaamheid te doen.

Onderzoeksbevindingen van KBO-PCOB laten zien dat eenzaamheid voor ouderen een grotere rol speelt in de zomer dan in de andere seizoenen. 15 procent van de ouderen ervaart meer gevoelens van eenzaamheid. VWS grijpt daarom in, en vraagt extra aandacht voor het thema. Er is een tv-spot waarin ouderen gemotiveerd worden hun eenzaamheid te doorbreken en worden vakantiegangers via social media en billboards bij de grenzen opgeroepen om wat van zich te laten horen.

Twee doelen

De actie heeft twee doelen. Enerzijds vakantiegangers aansporen wat van zich te laten horen aan de thuisblijvers. Ten tweede ouderen stimuleren hun eenzaamheid te doorbreken, bijvoorbeeld door elkaar op te zoeken of samen wat te gaan doen.

'Een tegen Eenzaamheid'

De campagne is onderdeel van het actieprogramma 'Een tegen Eenzaamheid' dat minister De Jonge in maat vorig jaar presenteerde. Hierin wordt gezamenlijk gestart met een aanpak om de eenzaamheid onder ouderen te verminderen. Het kabinet stelt tot en met 2021 in totaal 26 miljoen euro beschikbaar.