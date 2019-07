Drentse teek blijkt tropische hyalommateek

De 'reuzenteek' die eerder deze maand is gevonden in het Drentse Odoorn blijkt een hyalommateek, meldt het RIVM. Het is de tweede keer dit jaar dat zo'n tropische teek in Nederland is aangetroffen.

De hyalommateek kan het Krim-Congovirus bij zich dragen, wat bij mensen voor een ernstige en zelfs dodelijke koortsbesmetting kan zorgen. Maar volgens het gezondheidsinstituut is dit virus niet aangetroffen bij de teek uit Drenthe.



Wel werd de bacterie Rickettsia aeschlimannii gevonden. Een infectie met deze bacterie kan bij de mens koorts, hoofdpijn, spierpijn en een karakteristieke huiduitslag veroorzaken. Deze ziekte, die ook vlekkenkoorts wordt genoemd, komt volgens het RIVM zelden voor. Vlekkenkoorts is goed te behandelen met antibiotica.



Hyalommateken komen oorspronkelijk uit Afrika en Azië. Ze zijn ongeveer twee keer zo groot en veel sneller dan de in Nederland veelvoorkomende schapenteek. Ook kunnen ze, in tegenstelling tot gewone teken, heel scherp zien. Daardoor kunnen ze minutenlang achter hun prooi aanrennen. De teken zijn eerder al in Duitsland gesignaleerd. (ANP)