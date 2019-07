Academy Het Dorp completeert rvc

Marlies Schijven en Ivo Aarninkhof zijn per 1 juli toegetreden tot de raad van commissarissen van Academy Het Dorp. Samen met Pauline Meurs completeren ze de raad van commissarissen.

Schijven is als hoogleraar chirurgie verbonden aan Amsterdam UMC/AMC. Ze beschikt over veel kennis van de toegevoegde waarde van technologie, met name wat betreft eHealth en VR. Vooral op het gebied van onderzoek zal zij van grote waarde zijn voor Academy Het Dorp.

Aarninkhof is CEO van Sigmascreening, een bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van innovatieve hulpmiddelen voor de screening van borstkanker.

Beide nieuwe commissarissen willen een bijdrage leveren aan het bijzondere karakter van Academy Het Dorp. Naar eigen zeggen zijn er volgens het innovatie-instituut voor gehandicaptenzorg wereldwijd slechts twee vergelijkbare centra. De raad van commissarissen adviseert de raad van bestuur van Academy Het Dorp, bestaande uit Rob Hoogma en Jorrit Ebben.