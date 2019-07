Stella Zonneveld medisch directeur ROHA

Stella Zonneveld gaat op 1 september van start als medisch directeur van de Regionale Ondersteuning Huisartsen Amsterdam (ROHA). Zij volgt in deze functie Mascha Bevers en vormt vanaf september samen met algemeen directeur Marianne Bramson de directie.

Zonneveld werkt als huisarts in een duopraktijk in Amsterdam en was de afgelopen zeven jaar actief in het bestuur van de huisartsenkring Amsterdam Almere, waarvan de laatste zes jaar als voorzitter. Zij is betrokken bij de vorming van de netwerkalliantie van huisartsenorganisaties in Amsterdam.

"Met groot plezier wil ik me inzetten om de ROHA als regionale ondersteuningsorganisatie verder te ontwikkelen, passend bij de diversiteit van huisartsen en huisartspraktijken, maar ook bij de veranderingen en uitdagingen die plaatsvinden binnen de zorg in Amsterdam", aldus de enthousiaste toekomstige medisch directeur.

Met circa 125 praktijken van ruim 200 huisartsen voor 360.000 patiënten is de ROHA de grootste zorggroep in Amsterdam.