Onderzoek naar sport als goedkoper antidepressivum

Een onderzoeksteam van ggz-instelling Pro Persona en Radboudumc gaat onderzoek doen naar de effecten van sport bij de behandeling van depressie. Voor het onderzoek Sporten Versterkt krijgt het team ruim 400 duizend euro subsidie van ZonMw.

Hoewel sporten even effectief kan zijn als medicatie of psychotherapie, is sport nog geen vast onderdeel van de behandeling bij depressie. Reden is volgens de onderzoekers dat er nog teveel vragen onbeantwoord zijn. “Hoe zorgen we dat mensen met een depressie gaan en blijven sporten? Vermindert sporten ook de kosten die gepaard gaan met depressie? En tot hoe lang kan sporten terugval bij depressie tegen gaan? Het Sporten Versterkt-onderzoek gaat deze vragen beantwoorden.”

Effect versterken

De komende vier jaar nemen in totaal 120 mensen met een depressie deel aan het onderzoek. "Met het Sporten Versterkt-onderzoek zetten we sport in als extra behandeling om de effecten van de gebruikelijke behandeling te versterken. Mensen met een depressie worden verdeeld over twee groepen: een groep die de gebruikelijke behandeling krijgt en een groep die zowel de gebruikelijke behandeling als de sportbehandeling krijgt", vertelt senior onderzoeker Janna Vrijsen. "De ernst van de depressieve klachten wordt gemeten voor, direct na, en dan elke drie maanden tot een jaar na de behandeling."

Aan het onderzoek van Pro Persona en Radboudumc werken meerdere partijen mee: GGNet, de Depressie Vereniging, het Trimbos instituut en de University of Texas at Austin (USA).