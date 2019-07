Catharina Ziekenhuis ontwikkelt virtuele rondleiding

Vanaf heden kunnen hartpatiënten van het Catharina Ziekenhuis thuis al een kijkje nemen in de Hartlounge en de behandelmakers van het Catharina Hart-en Vaatcentrum. Een 360-graden straatview maakt dit mogelijk.

Dankzij de 360-graden streetview kunnen patiënten thuis op de tablet of laptop virtueel rondlopen over de afdeling. Van belangrijke plekken zijn video’s gemaakt met meer informatie. Ook zijn er informatiebullets beschikbaar met uitleg over de verschillende locaties.

‘Het geeft hen rust’

Patiënten vinden het prettig dat zij, wanneer het hen uitkomt, zelf kunnen rondkijken op een plek waar ze behandeld zullen worden, blijkt uit onderzoek. “Ze krijgen een goed beeld van wat ze kunnen verwachten. Dat geeft hen rust”, licht Pim Tonino toe, cardioloog van het Catharina Ziekenhuis.