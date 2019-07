Opnamestop in MST 'door slechte doorstroming naar verpleeghuizen'

Het Medisch Spectrum Twente (MST) heeft niet voldoende verpleegbedden vrij. Daarom heeft het ziekenhuis in Enschede een opnamestop ingesteld: opnames voor ingrepen die niet spoedeisend zijn worden uitgesteld.

Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt tegen Tubantia dat het probleem in de doorstroming ligt, met name naar andere instellingen als verzorgings- en verpleeghuizen. Het feit dat veel verpleegkundigen op vakantie zijn, draagt ook niet positief bij aan de situatie. De krant meldt dat de opnameruimte in het MST van uur tot uur wordt bekeken.

Uit onderzoek van de organisatie van verpleegkundigen en verzorgenden V&VN bleek dat de werkdruk in de vakantieperiode door verpleegkundigen en verzorgenden in 2018 als nog zwaarder werd ervaren dan in 2017.