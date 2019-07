Ambulance moest omkeren vanwege gesloten SEH Flevoziekenhuis

De tijdelijke sluiting van de spoedeisende hulppost in het Flevoziekenhuis in Almere heeft afgelopen zaterdag tot een onduidelijke situatie geleid. Een ambulance met daarin een 72-jarige hartpatiënt met klachten werd bij aankomst verzocht om naar een ander ziekenhuis te gaan.

Waar het mis ging, is nog niet duidelijk. Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis is direct gecommuniceerd met de ambulancedienst. De woordvoerder zei tegen De Telegraaf waarom de spoedeisende hulppost tussen 18:30 en 19:30 uur gesloten was voor spoedgevallen: "De reden was dat er op dat moment al drie patiënten in de shockroom in behandeling waren. Uit oogpunt van kwaliteit en veiligheid van zorg konden we om die reden geen nieuwe spoedgevallen opnemen.”

De vrouw werd behandeld in het Tergooi Ziekenhuis en kan het verhaal nog navertellen. Zij en haar dochter zijn volgens De Telegraaf woedend. "Kostbare tijd waarin mijn moeder zo had kunnen sterven. Wie weigert er nou een hartpatiënt? Het gaat niet om een gebroken vinger!", aldus de dochter.