Steeds meer ggz-klinieken zetten zorgbeveiligers in

Minstens 15 ggz-instellingen in Nederland zetten beveiligers in om hun personeel tegen agressie beschermen. Daarnaast werken vijf beveiligingsbedrijven aan een eigen opleiding voor de zorg. De Nederlandse veiligheidsbranche noemt de ontwikkeling een enorme groeimarkt, meldt Trouw.

In opdracht van Trouw en de Groene Amsterdammer, nam platform voor onderzoekjournalistiek Investico deze ontwikkeling onder de loep. Hierbij is met vijf beveiligingsbedrijven gesproken en is er een rondgang gedaan langs psychiatrische instellingen.

Gesprekstechnieken en fysieke vaardigheden

De beveiligers worden ingezet om isolatie van patiënten terug te dringen, agressie te lijf te gaan, en de werkdruk te verminderen zonder duurder medisch personeel in hoeven te zetten. Bedrijven ontwikkelen de opleidingen waarbij ze het curriculum zelf invullen. Het ene bedrijf focust op gesprekstechnieken en de ander in fysieke vaardigheden.