'Raad van toezicht moet duurzaamheid in de zorg stimuleren'

Zorginstellingen hebben duurzaamheid nog niet hoog genoeg op de agenda staan. De huidige maatregelen zijn vergelijkbaar met een gemiddeld huishouden en dus eigenlijk niet toereikend. Voor het vergroten van de duurzaamheid in de zorg is een rol weggelegd voor de raad van toezicht. Dat stelt Stephan Roest, toezichthouder bij HVO-Querido en directeur bij biotechnologisch bedrijf Corbion.

Roest deed als trainee bij de raad van toezicht van HVO Querido onderzoek naar de rol van toezichthouders op het gebied van duurzaamheid. HVO-Querido is een organisatie die beschermd wonen, maatschappelijke opvang en dagbesteding biedt in Amsterdam en een voorloper op het gebied van duurzaamheid. De organisatie is meermaals onderscheiden voor haar inspanningen op dit gebied. Roest deed onderzoek bij een aantal collega-zorginstellingen en schrijft hierover op de website van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders (NVTZ).

Niet hoog op de agenda

Duurzaamheid in de zorgsector is nog sterk in ontwikkeling, stelt hij vast. Hoewel er een Green Deal duurzame zorg ligt, blijkt dat veel instellingen nog aan het begin staan van wat er mogelijk is op het gebied van duurzaamheid. Uit het onderzoek van Roest blijkt dat veel collega-instellingen weliswaar energiebewuste maatregelen nemen zoals bewegingssensoren en LED verlichting. Meer ingrijpende maatregelen zoals isolatie of nieuwe warmtesystemen worden vaak niet overwogen of pas wanneer er andere aanpassingen aan gebouwen gedaan moeten worden. Dat illustreert volgens Roest dat duurzaamheid nog niet hoog op de agenda staat bij de meeste zorginstellingen.

In het DNA

Uit het onderzoek van Roest blijkt dat een raad van toezicht met een stimulerende rol kan spelen op het gebied van duurzaamheid. Zo kan de rvt de aandacht voor duurzaamheid stimuleren door deze op te nemen in standaard vragen en criteria. "Stimuleer ambitieus beleid ten aanzien van duurzaamheid: laat bestuur en management specifiek beleid en doelstellingen formuleren ten aanzien van duurzaamheid voor de komende jaren en stuur daarop door een 'duurzaamheid-KPI'", stelt Roest voor. "Stimuleer borging ervan in de organisatie – zodat het onderdeel wordt van de dagelijkse besluitvorming en manier van werken (in het DNA) – het creëren van ruimte en tijd binnen de organisatie om aan dit thema te kunnen werken helpt hierbij."

Adviseer raad van bestuur

Communicatie over duurzaamheid, intern en extern, helpt volgens Roest om medewerkers aan te moedigen om ermee aan de slag te. Extern helpt het ook om de juiste nieuwe medewerkers aan te trekken, die ook graag duurzaamheid toepassen in hun dagelijks werk. In zijn rol van adviseur kan de raad van toezicht het bestuur ondersteunen en adviseren over de te nemen duurzaamheidsbeslissingen. "Ondersteun in investeringen in duurzaamheid en kies voor duurzamere opties voor investeringen – en het aanwenden van subsidies of regelingen die bestaan voor duurzaamheidsinvesteringen. Ondersteun in het identificeren en afwegen van de risico’s die gepaard gaan met duurzaamheidsbeleid", schrijft Roest.

Netwerk

Tot slot kan de rvt ook een sol spelen in het extern promoten van duurzaamheid via het eigen netwerk. "Activeer als toezichthouders het debat om zodoende maatschappelijk meer voor elkaar te krijgen op het gebied van duurzaamheid en de organisatie op dit thema te promoten", zo raad Stephan Roest aan. "Creëer samenwerkingen met andere partijen in het veld of met de gemeente om duurzame projecten en investeringen te realiseren: HVO-Querido huurt bijvoorbeeld al haar woningen van woningcorporaties en is daarmee sterk afhankelijk ten aanzien van duurzaamheidsmaatregelen die daar mogelijk zijn."