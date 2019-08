NZa waarschuwt patiënten voor omzetplafonds

De Nederlandse Zorgautoriteit adviseert consumenten om bij de keuze voor een zorgverzekeraar uit te kijken voor omzetplafonds. In zijn kwartaalbericht wijst de zorgautoriteit erop dat zowel zorgverzekeraars als zorgaanbieder duidelijke informatie moeten bieden over de gevolgen van omzetplafond.

Aanleiding voor de waarschuwing van de NZa is de situatie bij het Rotterdamse Ikazia ziekenhuis. Eind juni bleek dat het Ikazia ziekenhuis in Rotterdam nieuwe patiënten die bij VGZ verzekerd waren niet altijd kon behandelen. Het afgesproken omzetplafond was namelijk al bereikt.



"Wil je graag naar een bepaald ziekenhuis? Dan is het belangrijk om bij je poliskeuze goed te kijken of jouw zorgverzekeraar afspraken heeft met dat ziekenhuis", zo adviseert de zorgautoriteit.

"Check ook of je verzekeraar met dat ziekenhuis een omzetplafond heeft afgesproken. En welke afspraken dat dan precies zijn."



De zorgautoriteit laat weten zowel met VGZ als met het Ikazia over de "onwenselijke" situatie te hebben gesproken. "Beide partijen hebben samen duidelijke afspraken kunnen maken. Bovendien worden verzekerden voortaan buiten de onderhandelingen gehouden", zegt de NZa hierover.

Minder meldingen over zorgverzekeraars

Overigens kreeg de NZa het afgelopen kwartaal minder meldingen over zorgverzekeraars. Het waren er 71, tegen 136 in het vorige kwartaal. Vooral over de voorlichting door verzekeraars en de informatie over de polisvoorwaarden werd dit kwartaal minder gemeld, zo maakt de NZa bekend . Ook van zorgaanbieders kreeg de zorgautoriteit minder meldingen over zorgverzekeraars. "De daling is verklaarbaar omdat aan het begin van het jaar veranderde polis- en contractvoorwaarden vragen kunnen oproepen. Verzekerden die zijn overgestapt krijgen dan bovendien voor het eerst te maken met de nieuwe verzekeraar", stelt de NZa.

Onverwacht eigen risico

Een van de meldingen ging over een onverwacht eigen risico. De meldster was onaangenaam verrast toen bleek dat zij een onderzoek tijdens haar zwangerschap deels zelf moest betalen, terwijl zij in de veronderstelling was dat het eigen risico hiervoor niet gold. De Nza wijst erop dat aanvullend onderzoek wel onder het eigen risico. Echter, "de verzekeraar had dit duidelijker moeten aangeven, zodat verzekerden vooraf weten waar ze aan toe zijn. We hebben de verzekeraar hier dan ook op aangesproken en verzocht de informatie te verduidelijken", aldus de NZa.



Ondanks het afgenomen aantal meldingen voeren de zorgverzekeraars nog wel de lijst van de zorgautoriteit aan. Daarna volgen de wijkverpleging met 53 meldingen, de ziekenhuiszorg met 51 meldingen, de geestelijke gezondheidszorg met 48 en de mondzorg met 43 meldingen.