Fors minder sterfgevallen door verbeteringen traumazorg ETZ

Het Elizabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg ziet een daling van sterfgevallen van ongevalspatiënten door verbetering van de zorgprocessen in het Traumacentrum. Een van de maatregelen was het introduceren van een traumateam dat dag en nacht aanwezig is, wat cruciale tijdwinst oplevert.

Een andere positieve verbetering in de traumazorg in het ziekenhuis is het plaatsen van een CT-scan in traumakamers. Ook dat levert tijdwinst op in de meest kritieke periode voor ernstig gewonde patiënten. Traumachirurg Koen Lansink zegt dat ook goed wordt samengewerkt in de regio. "Traumazorg is teamwork. We werken met een specialistisch traumateam en samen met onze partners in de regio, waaronder de ambulancedienst die de acute patiënt zo snel mogelijk vervoert naar de juiste plek."

Minder complicaties

Het ziekenhuis meldt: "Patiënten worden na de maatregelen gemiddeld anderhalve dag korter opgenomen met minder complicaties. De opnameduur op de Intensive Care neemt zelfs met twee dagen af. Daarnaast worden na alle aanpassingen patiënten ruim anderhalve dag korter beademd. Allemaal positieve cijfers die zorgen voor een beter herstel van de acute patiënt." Arts-onderzoeker Roos Havermans zegt dat de studie die gedaan is aantoont dat al deze maatregelen hebben bijgedragen aan een daling van de sterftecijfers met 37 procent. "Het aantal sterfgevallen op de traumakamer nam zelfs met 82 procent af."

Onderzoek

Voor het onderzoek dat gedaan is naar de traumazorg in ETZ is gebruik gemaakt van data van 3700 volwassen traumapatiënten die in het ETZ zijn opgevangen in tweeënhalf jaar voor en tweeënhalf jaar na de verbeteringen in het zorgproces. In het ETZ zijn al sinds oktober 2013 24 uur per dag en zeven dagen per week traumachirurgen, intensivisten, spoedeisende hulp-artsen en anesthesiologen in huis aanwezig.