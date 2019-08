Nederlanders laten 100 miljoen euro aan zorgtoeslag liggen

Veel Nederlanders vergeten zorgtoeslag aan te vragen of denken er niet voor in aanmerking te komen. Hierdoor lopen zij in totaal zo'n 100 miljoen euro mis, blijkt uit onderzoek van Independer.

In totaal hebben ongeveer 450.000 mensen die recht hebben op zorgtoeslag dit niet aangevraagd. Onderzoek van de Bond voor Belastingbetalers en Bokkz wijst uit dat 14% van de mensen met een lager inkomen geen gebruik maakt van hun recht op zorgtoeslag, meldt Independer. Een studie van het Nibud stelt dat een kwart van de mensen met een middeninkomen niet weet of hij recht heeft op de toeslag.

Angst

"Het gaat om behoorlijk wat geld. je kunt maximaal 1128 euro per jaar ontvangen. Maar ook als je maandelijks recht hebt op 'slechts' 20 euro, loop je jaarlijks toch 240 euro mis", zegt Joris Kerkhof van Independer tegen BNR Nieuwsradio. Volgens hem laten mensen die het geld het hardst nodig hebben ook het meeste geld laten liggen. "Een van de meest voorkomende misverstanden is de angst om de toeslag later weer (deels) te moeten terugbetalen. Maar dat kan alleen gebeuren als je de toeslag vóóraf aanvraagt. Je loopt dat risico niet als je de aanvraag over het afgesloten jaar doet en je je aanslag al hebt gehad.”

Het is tot 1 september 2019 mogelijk om zorgtoeslag over 2018 aan te vragen.