Grootste ziekenhuis Curaçao in problemen

Het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos) in de Curaçaose hoofdstad Willemstad verkeert in financiële problemen. Het kampt met tekorten aan personeel, medicijnen en materiaal.

Operaties moeten worden uitgesteld en ook krijgen onder meer patiënten met hiv en aids hun originele medicatie niet meer, zeggen artsen van het ziekenhuis tegen de NOS. Het ziekenhuis is onder verscherpt toezicht gesteld van de Inspectie voor de Volksgezondheid.

Miljoenenschuld

Sehos heeft volgens de omroep een schuld van 27 miljoen euro bij de overheid. Hierdoor kunnen leveranciers niet meer betaald worden, waardoor een deel van het medisch materiaal, zoals verband, inmiddels niet meer voorhanden is. De acute zorg is volgens algemeen directeur Anthon Casperson niet in gevaar.

Het ziekenhuis voert sinds vorige maand alleen spoedoperaties uit, meldt de Curaçaose nieuwssite Caribisch Netwerk. Het ziekenhuis, dat dagelijks ruim twintig operaties uitvoert, was al eerder naar de rechter gestapt uit onvrede over het lage budget. Hierdoor zouden lange wachtlijsten zijn ontstaan en neemt de werkdruk toe voor medisch specialisten.

Blokhuis reageert

Het CDA heeft twee weken geleden Kamervragen gesteld over de kwestie. Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, ChristenUnie) heeft laten weten dat hij binnenkort met antwoorden komt. Curaçao is sinds 2010 als zelfstandig land onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden en is zelf verantwoordelijk voor zijn volksgezondheid. Er wonen 160.000 mensen op het eiland.

Tegenover het pand bouwt Curaçao een nieuw ziekenhuis, het Curaçao Medical Centre. De oplevering van dit nieuwe ziekenhuis stond gepland voor eind maart maar is vertraagd.