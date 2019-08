NZa maakt nieuwe vergoedingen ggz-opleidingen bekend

De NZa heeft de nieuwe Beleidsmaatregel beschikbaarheidsbijdrage voor medische vervolgopleidingen bekendgemaakt. De maatregel geldt voor 2020 en gaat op 1 januari in.

Vanaf volgend jaar bepaalt de NZa de hoogte van de vergoedingsbedragen voor de ggz-opleidingen op basis van een eigen kostenonderzoek. Het gaat om opleidingen voor zeven beroepen: Gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychiater in de ggz, klinisch geriater in de ggz en verpleegkundig specialist ggz. De NZa heeft rekening gehouden met het verschil in kosten tussen kleinere en grotere instellingen

Betere aansluiting

De beschikbaarheidbijdrage sluit volgens de zorgautoiriteit nu beter aan op de kosten van het opleiden. Zorgpartijen zien de nieuwe vergoedingsbedragen als een belangrijke stap op weg naar een beter opleidingsklimaat in de ggz. In de komende jaren volgen kostenonderzoeken voor meer opleidingen.