NZa verliest rechtszaak over tarieven vrijgevestigde psychologen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) moet op zoek naar een nieuwe methode voor de tarieven voor vrijgevestigde psychologen. De voorzieningenrechter oordeelt dat de NZa in het kostprijsonderzoek een onredelijke methode heeft gebruikt voor het vaststellen van de tarieven per 2026.

Het kort geding was aangespannen door de landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten (LVVP). De LVVP besloot in mei naar de rechter te stappen, omdat de rekenmethode van de NZa zou leiden tot een structurele onderfinanciering van ten minste 7 procent. Dit komt neer op een jaarlijkse schade van ruim 20 miljoen euro voor vrijgevestigde ggz-praktijken.

Loon vrijgevestigde psychologen

Vrijgevestigde psychologen ontvangen geen loon. Om vast te stellen wat hun inkomen is, werkt de NZa in haar rekenmethode met de zogeheten de normatieve arbeidskosten (NAC) voor 1 fte. De NZa moet vervolgens bepalen welk deel van deze arbeidskosten voor werk binnen het zorgprestatiemodel (zpm) zijn. De NZa stelt dat als je maar deels voor het zpm werkt (bijvoorbeeld 24 uur per week), je alleen dat deel vergoed krijgt (24/36).

NZa kapt werkweek af op 36 uur

De LVVP vindt dat op zich heel redelijk. Echter, de NZa stelt ook dat als je meer werkt dan 36 uur, je niet meer dan 1,0 NAC krijgt. Tegelijkertijd rekent de NZa wel alle geleverde prestaties van deze praktijkhouders boven de norm van 36 uur mee in de berekening van de kostprijs. Zo doet de NZa dat ook met het afkappen op 46 weken per jaar. NZa kapt dus het aantal gewerkte uren af op 36 uur per week en/of 46 weken per jaar. Ook al werken vrijgevestigde psychologen soms meer dan 36 uur per week en/of meer dan 46 weken per jaar. Van alle praktijkhouders werkt circa 40 procent meer dan 36 uur.

Alternatieve rekenmethode

De rechter legt in de uitspraak de bal weer neer bij de NZa. Die moet een alternatieve rekenmethode bedenken of in hoger beroep gaan tegen de uitspraak. Volgens de LVVP kan de uitspraak ook gevolgen hebben voor andere vrijgevestigde beroepsbeoefenaren, zoals psychiaters, huisartsen, verloskundigen, tandartsen, orthodontisten, kaakchirurgen en podotherapeuten.