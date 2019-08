Lagere ggz-tarieven roepen veel weerstand op

De verlaagde ggz-tarieven roepen veel weerstand op. GGZ Nederland tekent bezwaar aan en de SP stelt er Kamervragen over.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maakte onlangs bekend dat de maximumtarieven in de ggz omlaag gaan, maar GGZ Nederland legt zich er niet bij neer. Dat laat Stephan Valk, bestuursvoorzitter van de Parnassia Groep en bestuurslid van GGZ Nederland, weten in een interview met Zorgvisie. De verlaagde tarieven zijn gebaseerd op een uitgebreid kostenonderzoek over 2017. Sindsdien zijn de kosten echter gestegen, stelt Valk. Bovendien kijkt NZa alleen naar de gemaakte kosten en wordt zodoende geen rekening gehouden met de tekorten die er waren. "Ggz-aanbieders hadden in 2017 te weinig verpleegkundigen in dienst vanwege het personeelstekort", aldus Valk.

Kamervragen

Kamerlid Henk van Gerven kaart deze punten aan in de Kamervragen die hij over dit onderwerp stelt. "Er staat een enorme druk op de sector", licht hij toe. "Dan kun je niet zeggen: ze kunnen wel met minder toe. Lagere tarieven maken de problemen alleen maar groter." Zorgverzekeraars Nederland (ZN) weerspreekt dat. "De arbeidsmarktproblematiek is een serieus issue en heeft natuurlijk ook de aandacht van de zorgverzekeraars", zegt woordvoerder Koen Venekamp. "Hogere tarieven zijn echter geen oplossing voor personeelstekorten."