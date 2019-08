Mogelijk vaccin tegen chlamydia gevonden

Onderzoekers verbonden aan de Statens Serum Institut (SSI) in Denemarken hebben mogelijk een vaccin ontwikkeld tegen chlamydia. Het onderzoek is nog in een vroeg stadium maar de onderzoekers zijn hoopvol.

Immuunrespons

De Deense onderzoekers hebben in het Hammersmith Hospital in Londen twee varianten van de vaccinatie getest, onder vijftien vrouwen tussen 19 en 45 jaar oud die geen chlamydia hadden. Vijf andere chlamydia-vrije vrouwen kregen een placebo. De proef bleek succesvol: beide vaccinaties produceerden een immuunrespons en hadden geen ernstige bijwerkingen op de proefpersonen. De aanwezigheid van antilichamen in vaginaal vocht is volgens hoofdonderzoeker Frank Follman wel belangrijk.

Verborgen epidemie

Chlamydia wordt gezien als een verborgen epidemie omdat men er meestal geen symptomen van heeft. Onbehandelde chlamydia kan leiden tot vruchtbaarheidsproblemen en een verhoogd risico op HIV, voor zowel mannen als vrouwen. In Nederland is het onder jongeren de meest voorkomende soa. Jaarlijks raken naar schatting zo'n 131 miljoen mensen besmet met chlamydia.