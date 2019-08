Nederlandse radioloog in Europees miljardenprogramma

Prof. dr. Regina Beets-Tan neemt als enige Nederlander zitting in de Mission Board for Cancer van Horizon Europe, het nieuwe Europese Kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. Ze gaat adviseren over de toekomst van screening en behandeling van kanker.

Beets-Tan, hoofd Radiologie in het Antoni van Leeuwenhoek en hoogleraar aan zowel de Universiteit Maastricht als de University of Southern Denmark, gaat de Europese Commissie adviseren over onderzoek en innovatie op het gebied van kanker. Zij doet dit samen met veertien experts uit diverse landen.

Kunstmatige intelligentie

De radioloog is gespecialiseerd in de beeldvorming van kanker in de buikholte, vooral darmkanker. Ze ziet veel nieuwe mogelijkheden op het gebied van screening en behandeling, zoals de opkomst van kunstmatige intelligentie en nieuwe technieken om bijvoorbeeld dieper in een tumor te kijken. ‘We staan aan het begin van al deze ontwikkelingen' laat Beets-Tan weten in een persbericht. 'Het is duidelijk dat de EU met het oprichten van de EU Mission board for Cancer wil gaan inzetten op grote thema’s die het verschil gaan maken in kankeronderzoek en -zorg. Ik denk bijvoorbeeld aan EU-brede implementatie van screening-programma’s, ook voor andere kankersoorten dan nu en onderzoek op het gebied van cancer survivorship en digital big data.’

Horizon Europe

Horizon Europe is het nieuwe Europese Kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. Binnen het programma zijn vijf overkoepelende missies aangewezen. Kanker is de enige medische missie die is aangewezen, de anderen hebben vooral te maken met natuur, milieu en klimaat. Het kaderprogramma loopt van 2021 tot 2027 en heeft een een budget van in totaal 100 miljard euro.