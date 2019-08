Ambulancedienst stapt in evenementenzorg

Als eerste ambulancedienst gaat Witte Kruis vanaf deze maand alle (spoedeisende) zorg op evenementen en festivals aanbieden. De ambulancedienst acht deze stap nodig om de wildgroei aan niet-bevoegde en onbekwame hulpverleners bij evenementen tegen te gaan.

De onduidelijke richtlijnen en incapabele hulpverlening zijn een doorn in het oog ambulancemedewerkers. Daarbij komt dat de zorg tijdens festivals en evenementen steeds meer kwaliteit vergt, door het toenemende gebruik van partydrugs, weersomstandigheden, uitdroging en oververhitting.

Festival Dekmantel

Witte Kruis heeft enkele dagen geleden al de hulp verzorgd bij het techno-festival Dekmantel in Amsterdam, dat werd bezocht door 50.000 mensen. De professionals van Witte Kruis Evenementenzorg willen bezoekers en medewerkers van evenementen van adequate Eerste Hulp en goede medische zorg voorzien met als uitgangspunt de onlangs opgestelde Veldnorm Evenementenzorg.

Letsel en sterfgevallen

Lang was onduidelijk op welke ­(medische) zorg een bezoeker van een (sport-) evenement of festival kon rekenen en wie die zorg mocht verlenen. Festival­bezoekers met bijvoorbeeld xtc-intoxicaties of hardlopers met oververhitting werden de afgelopen jaren soms teveel aan hun lot overgelaten of niet adequaat geholpen. Dit leidde tot zeer ernstig letsel en zelfs sterfgevallen.

Veldnorm evenementenzorg

Met de 'veldnorm evenementenzorg' zijn er nu kwaliteitsrichtlijnen die medische fouten moeten voorkomen. Zo wordt de veiligheid van zorg naar een hoger niveau gebracht en is duidelijker geworden waar organisaties die de zorg leveren aan moeten voldoen. Dit maakt toezicht en handhaving beter mogelijk.

Zorg afstemmen

Marcel van Pijkeren (commercieel directeur Witte Kruis Evenementenzorg): "We stemmen onze zorg altijd af op de specifieke omstandigheden en risico’s van een evenement. Van dancefeest tot sportwedstrijd, en van arena tot woonwijk. Met hulpverleners werkzaam in de ambulancezorg en up to date materialen zijn wij overal op voorbereid. Wij bieden hulpverlening van basis-EHBO tot het meest professionele niveau van Specialistische Spoedzorg.”