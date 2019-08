Vraag naar hulp bij stoppen met roken explodeert

De vraag naar serieuze hulp om te stoppen met roken, is in zes jaar tijd geëxplodeerd, schrijft het AD. Twaalf keer zoveel mensen als in 2012 riepen vorig jaar de hulp van hun zorgverzekeraar in om een cursus te volgen of medicatie te kunnen gebruiken tegen hun rookverslaving.

Dat blijkt uit gegevens van drie grote verzekeraars. Ook het Trimbos Instituut ziet dat steeds meer rokers een poging doen om van hun verslaving af te komen.



Antirookcursussen en -medicatie worden vergoed vanuit de basisverzekering. Zo’n veertigduizend mensen die verzekerd waren bij VGZ, CZ en Menzis maakten daar afgelopen jaar gebruik van. In 2012 waren dit nog geen 3200 rokers.



Vermoedelijk ligt het aantal rokers dat vorig jaar serieuze hulp zocht nog veel hoger, aangezien de drie verzekeraars samen 57 procent van de markt in handen hebben en dus geen zicht hebben op alle hulpvragen.



Nederland telt 3,1 miljoen rokers, waarvan 465.000 zware rokers. De laatste groep rookt meer dan twintig sigaretten per dag. In 2001 waren dat 4,5 miljoen gewone rokers waarvan 1,3 miljoen zware. (ANP)