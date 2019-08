Ervaringsdeskundigen helpen wijkbewoners in de ggz

In Enkhuizen gaan ervaringsdeskundigen op huisbezoek bij huurders van Welwonen die kampen met psychiatrische problemen. Hiermee hopen ze het isolement van deze bewoners te verminderen en incidenten te voorkomen.

De bezoeken vinden plaats binnen het kader van het project ‘Leren & participeren in de wijk’, een sluitende aanpak voor verwarde personen. Het doel is om bewoners rustiger te maken en ze helpen stabiliteit te vinden door te laten merken dat er om hen wordt gegeven.

Gelijkwaardig contact

Er wordt gewerkt volgens de presentiebenadering van Andries Baart. Hierbij leren mensen hun ervaringskennis goed in te zetten. Het is daarbij belangrijk om een ander niet te willen redden, maar om gelijkwaardig contact te hebben. Na ieder bezoek wordt er geëvalueerd met behulp van logboekjes.

Uitbreiding

Wegens succes is het project, dat begon in de wijk Oranjestraat, naar heel Enkhuizen. Via Welwonen zijn er 24 huishoudens gekozen waar ervaringsdeskundigen langsgaan. Onlangs is er een tussenrappportage gemaakt en was ZonMw op werkbezoek. De tweejarige subsidie van ZonMw loopt tot 1 maart 2020.