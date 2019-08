Werknemers St Jansdal voeren ludieke actie voor betere cao

'Ik wil je graag iets meegeven', staat op vakantiekaarten die personeel van St Jansdal haar bestuur donderdag gaat geven. Ze willen hiermee aandacht vragen voor een betere cao.

Leden van het actiecomité, onder wie medisch assistente Ria van Beek, hebben andere medewerkers volgens de Stentor gevraagd om handtekeningen te zetten op de vakantiekaarten. Ook leggen zij aan patiënten uit wat er aan de hand is.

Van Beek zegt tegen de krant: "We doen dit niet alleen voor ons ziekenhuis, maar spreken namens 200.000 hard werkende ziekenhuismedewerkers in Nederland. Ons doel is dat er weer onderhandeld gaat worden en dat er een acceptabel loonbod komt voor werknemers in de ziekenhuizen."

De actie met de vakantiekaarten is vrij ludiek en onschuldig, maar afhankelijk van het verdere verloop van de onderhandelingen over de cao kunnen later ook andere acties volgen. Dat zegt Van Beek tegen de Stentor.