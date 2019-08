Cardioloog versterkt raad van toezicht Hartstichting

Barbara Mulder, hoogleraar cardiologie in het Amsterdam UMC, treedt per 1 september toe tot de raad van toezicht van de Hartstichting. Zij volgt in deze hoedanigheid Dirk Jan van Veldhuisen op die per 5 juli volgens rooster is afgetreden.

Binnen de raad van toezicht gaat Mulder zich met name richten op het aandachtsgebied ‘Wetenschap’. Mulder is nauw betrokken bij onderzoek op het gebied van hart- en vaatziekten. Ook is zij toezichthouder bij de Nederlandse Hart Registratie (NHR) en lid van de raad van advies bij de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC). Daarnaast is zij lid van het Centraal Medisch Tuchtcollege in Den Haag.

Toegewijd

Directeur Floris Italianer is verheugd over de komst van Mulder. “Ik ken haar als een zeer toegewijd en gedreven wetenschapper en cardioloog en heb hoge verwachtingen van haar inbreng. Barbara’s onderzoek naar aangeboren hartafwijkingen en man-vrouwverschillen daarbij is baanbrekend. Ze is een voorbeeld voor vrouwelijke academici op alle niveaus in hun carrière.”

Italianer heeft daarnaast warme woorden voor scheidend toezichthouder Van Veldhuisen. “Hij heeft zich acht jaar lang voor de Hartstichting ingezet. Daarbij kon hij telkens het goede geluid inbrengen in de discussies binnen de raad van toezicht, vanuit zijn ervaring en achtergrond in het veld.”