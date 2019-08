Zorgkosten brengen Nederlanders in geldproblemen

Veel Nederlanders komen door hoge zorgkosten in ernstige financiële problemen. En dat kan verregaande gevolgen hebben, meldt RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek. Mensen moeten hun huis verkopen, een scheiding aanvragen om de kosten te verdelen of kunnen niet meer op vakantie.

Hoge eigen bijdragen en kosten die niet worden vergoed, brengen veel Nederlanders in de problemen. RTL Nieuws sprak met tientallen mensen die het water aan de lippen staat, doordat ze ziek zijn. Experts bevestigen dat dit een groot, landelijk probleem is.



Tamara Madern, lector Schuldpreventie en Vroegsignalering aan de Hogeschool Utrecht, bevestigt dat mensen in het nauw komen door dure zorg. "De zorgkosten zijn de afgelopen jaren steeds wat verder gestegen. Onder andere doordat het eigen risico toeneemt, doordat er bijvoorbeeld zaken uit het basispakket gaan, bij de aanvullende verzekeringen. En dat je steeds vaker ook moet bijbetalen voor medicijnen." (ANP)