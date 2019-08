ACM gaat voor fusie Vrijwaard en Omring liggen

De ACM geeft nog geen groen licht voor de fusie tussen Omring en Vrijwaard. Volgens de marktmeester is nader onderzoek naar de gevolgen voor de mededinging nodig. Volgens Vrijwaard brengt het oordeel van de ACM een faillissement dichterbij, zo meldt Zorgvisie. Vrijwaard zit in een financieel precaire positie, wat een van de redenen is om te fuseren.

Vrijwaard, een instelling voor wonen, welzijn en zorg, kreeg in 2017 en 2018 problemen doordat de zorgvraag van cliënten toenam en de teams en gebouwen onvoldoende waren toegerust. In 2018 leed de zorgaanbieder ruim 1 miljoen euro en voor dit jaar wordt ook een verlies verwacht. Vrijwaard kan vanwege de financiële instabiliteit geen geld meer lenen van de banken. Een fusie met Omring lijkt de enige oplossing.

De ACM meldt echter dat nader onderzoek nodig is. De marktwaakhond wil bekijken of er door de fusie een ‘dominante aanbieder’ kan ontstaan en of er voor de ouderen genoeg keuze zou overblijven. Gemiddeld duurt een dergelijk ACM-onderzoek ongeveer drie maanden.

Volgens interim-bestuurder Nettie Saarloos werkt iedereen in Den Helder al nauw samen: "Er is nu überhaupt weinig concurrentie. Den Helder wordt omringt door water, en door het personeelstekort moeten we wel samenwerken. In grotere steden als Hoorn en Alkmaar zijn veel meer aanbieders en is er sprake van concurrentie. Ik begrijp niet dat de ACM zo blijft hangen in dat marktdenken", zegt ze op Zorgvisie.nl.