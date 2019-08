Internetberichten over medicijnen bij zwangerschap vaak onjuist

Meer dan 40 procent van de berichten die op sociale media verschijnen over medicatie tijdens de zwangerschap is onjuist, stellen onderzoekers van het Radboudumc. “Nauwkeurige communicatie tussen zorgverleners en zwangere vrouwen over de voordelen en risico's van medicijnen van vitaal belang.”

Een toenemend aantal vrouwen vertrouwt op internet als het gaat om informatie over medicatieveiligheid tijdens de zwangerschap, stellen de onderzoekers. Dat blijkt echter niet verstandig: door berichten op sociale media worden medicijnen gebruikt die niet veilig zijn tijdens een zwangerschap.

Sociale media

De onderzoekers van het Radboudumc analyseerden ruim 1200 berichten op fora, blogs, Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram en Twitter. De zoekstrategie bestond uit drie elementen: een zwangerschapsgerelateerde term, vaak gebruikte medicijnen tijdens de zwangerschap en een complicatie die gerelateerd aan de zwangerschap of een negatieve uitkomst voor het kind. De overgrote meerderheid van de onderzochte berichten kwam van forums. Ook kwamen veel van de berichten van blogs en Facebook.

Resultaten

In de ruim 1224 berichten kwamen 111 verschillende medicijnen en dertig uitkomsten naar voren. Ongeveer de helft van de medicijnen wordt als veilig beschouwd tijdens de zwangerschap, zo'n 20 procent mag alleen worden gebruikt op strikte indicatie en over 25 procent van de medicijnen is onvoldoende kennis van de veiligheid tijdens de zwangerschap beschikbaar. Vier medicijnen krijgen een contra-indicatie, wat betekent dat er een factor is die ervoor zorgt dat een medicijn niet wordt aangeraden.