Vijftien maanden cel voor pgb-fraudeur

Een vrouw die gedurende twee jaar fraudeerde met pgb-gelden, heeft van de rechtbank in Rotterdam vijftien maanden cel tegen zich horen eisen. Ze heeft meer dan een half miljoen euro aan het frauderen over gehouden en kocht hier onder andere twee luxe auto's van.

De vrouw heeft zich samen met haar partner schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte en oplichting. Ze heeft met verschillende budgethouders afspraken gemaakt over pgb's, onder wie haar eigen vader en schoonmoeder. Ze deed zichzelf of haar partner in de aanvraag voor als zorgverlener en declareerde vervolgens zorg bij verschillende zorgkantoren. Er werd echter geen of nauwelijks zorg verleend aan de betreffende budgethouders.

Fysiek onmogelijk

Uit het zaaksdossier komt verder naar voren dat de verdachte op dezelfde dagen en dezelfde tijdstippen op verschillende adressen in Rotterdam en Amsterdam tegelijkertijd zorg zou hebben verleend aan diverse budgethouders. Dat is fysiek onmogelijk. Ook heeft de veroordeelde vrouw in pgb-aanvragen gelogen over bijvoorbeeld de medische situatie van haar schoonmoeder.

Schaamteloos

De officier van justitie had een celstraf van zes weken en een taakstraf van 240 geëist. De rechter acht een gevangenisstraf van 15 maanden echter passend, gezien de ernst van de feiten en de hoogte van het benaderingsbedrag. De vrouw kocht van het geld twee luxe auto's. "Door op deze wijze te handelen heeft de verdachte op schaamteloze wijze misbruik gemaakt van het PGB-systeem", is te lezen in de motivering van de straf.

In 2017 was al duidelijk dat zorgkantoren te weinig mogelijkheden hebben om fraude met het pgb aan te pakken. Dat meldde de Nederlandse Zorgautoriteit toen.