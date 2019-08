Hersenz breidt uit naar Dordrecht

Vanaf september heeft Hersenz een behandellocatie in Dordrecht. Het behandelprogramma voor mensen met niet-aangeboren vergroot hiermee haar toch al ruime landelijke dekking.



De Gemiva-SVG Groep gaat het programma in Dordrecht verzorgen, de zorgorganisatie doet dat al in Gouda en Leiden. Hersenz vergroot hiermee de beschikbaarheid, die zich in korte tijd al over het hele land heeft uitgestrekt. Dat komt vooral doordat twaalf zorgorganisaties de handen ineen slaan om het programma aan te bieden.

Interdisciplinaire behandeling

Hersenz is gestart in 2014 en richt zich op mensen met niet-aangeboren hersenletsel die klaar zijn met revalideren, maar nog tegen problemen aanlopen in het dagelijks leven. Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld cognitieve en fysieke klachten, psychische problemen of vermoeidheid. Hersenz helpt hen met een interdisciplinaire behandeling om beter om te gaan met hun beperkingen en meer grip op hun leven te krijgen. Het programma zich ook richt op naasten van de cliënt.