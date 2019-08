Medisch directeur benoemd voor Technisch Medisch Centrum UT

Jouke Tamsma is benoemd tot medisch directeur van het Technisch Medisch Centrum (TechMed Centrum) van de Universiteit Twente. Hij blijft als medisch specialist verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Tamsma is op 15 augustus gestart met de nieuwe functie bij het TechMed Centrum. Met zijn aanstelling is de directie van het TechMed Centrum in Enschede compleet.

Verbinden

Tamsma wil de wereld van technologie, innovatie en wetenschap verbinden met de medische praktijk. Het TechMed Centrum is daar een goede plek voor: het brengt studenten, wetenschappers, zorgdeskundigen en ondernemers bij elkaar. Inhoudelijk richt het TechMed Centrum zich op innovatie in de gezondheidszorg door middel van gepersonaliseerde technologie.

Hotspot

Tamsma zegt dat 'alle grote doorbraken in de geneeskunde het gevolg zijn van technologische ontwikkelingen'. Hij noemt de röntgenfoto, de MRI-scan en de opkomst van de operatierobot en e-health. "Het TechMed Centrum doet niet alleen onderzoek naar nieuwe technologie, maar werkt ook aan implementatie van innovaties in de praktijk en het opleiden van zorgprofessionals voor de snel veranderende medische wereld", zegt hij. "Het kan daarmee een internationale hotspot worden voor de moderne geneeskunde en gezondheidszorg. Een ontmoetingsplaats voor iedereen in de zorg die van creativiteit en innovatie houdt. Als ik daar een kleine bijdrage aan kan leveren, dan zou ik dat fantastisch vinden”, aldus Tamsma.