Inspectie deelt aanwijzing uit aan Delftse thuiszorgorganisatie

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft thuiszorgorganisatie Zeker in de Zorg een aanwijzing gegeven. Bij een inspectie werden structurele gebreken vastgesteld die leiden tot grote risico’s voor de veiligheid van de cliënten.

Zeker in de Zorg biedt thuiszorg aan zo’n vijftig cliënten in de buurt van Delft en Zoetermeer. De inspectie stelde structurele gebreken vast op alle vijf de onderzochte thema’s: cliënt centraal, integrale zorg, veilige zorg thuis, professionele autonomie van de wijkverpleegkundige en sturen op kwaliteit. Deze tekortkomingen leiden tot grote risico’s voor de cliëntveiligheid, schrijft de inspectie. Er is onvoldoende vertrouwen dat Zeker in de Zorg verbeteringen kan doorvoeren zonder een dwingende maatregel als een aanwijzing.

Vier maanden verbetertijd

De organisatie heeft vier maanden de tijd om de kwaliteit te verbeteren en mag geen nieuwe cliënten aannemen voordat de situatie is verbeterd. Als Zeker in de Zorg niet aan de aanwijzingen voldoet, kan de inspectie een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen. “Wij betreuren in grote mate de bevindingen die de inspectie tot deze conclusies hebben gebracht”, laat de thuiszorgorganisatie weten in een reactie. “Wij zijn vastbesloten om de kwaliteitsverbetering voort te zetten en zullen zo spoedig mogelijk geheel aan de gestelde normen voldoen.”