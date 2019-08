's Heeren Loo verwelkomt nieuwe regiodirecteur

Per 1 oktober zal Saskia Emmerik Brechtje Fleur opvolgen als regiodirecteur Oost-Nederland bij 's Heeren Loo. Fleur bekleedt per 1 augustus de functie van regiodirecteur Midden-Nederland.

Emmerik heeft een achtergrond in de pedagogische wetenschappen en rondde diverse postacademische opleidingen af. Ze werkte als strategieconsultant en had bij Amarant diverse eindverantwoordelijke functies, zoals die van directeur Jeugd en directeur Intensieve Behandeling. Daarnaast was ze als docent verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam en het NCOI.

's Heeren Loo is een aanbieder van zorg voor mensen met een beperking. De zorginstelling bestaat al sinds 1891 en kwam de afgelopen maanden in het nieuws vanwege diverse overnames.