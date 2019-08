Nieuwe huisartsenpraktijk in Anna Paulowna opgezet na onrust

Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland (HKN) heeft een nieuwe praktijk opgezet na de onrust van een aantal maanden geleden. Hierbij zijn 4500 patiënten ingeschreven, en er zijn vier huisartsen voor aangetrokken.

Afgelopen juli heerste er nog onrust in de huisartsenzorg in Anna Paulowna. Na een geschil met de gemeente Hollands Kroon moest een praktijkhouders het pand verlaten, ook dreigde er een ontruiming. Na het conflict over de achterstallige huur zou er alleen spoedzorg beschikbaar zijn geweest, waarna de HKN in samenwerking met VGZ en de gemeente een nieuwe huisartsenpraktijk heeft opgezet.

Zomerplan

De nieuwe praktijk is eerste begonnen met een zomerplan, waarin met ‘creativiteit en spontane inzet’ van ondersteunend personeel van binnen en buiten de HKN en waarnemers is gewerkt. Inmiddels is de rust wat meer teruggekeerd, aldus HKN-directeur Leonie Steenvoorden tegen Medisch Contact. De situatie is voor patiënten soms nog wel wat verwarrend, licht Steenvoorden toe.

Regio Kop van Noord-Holland

Voor de Kop van Noord-Holland is het niet makkelijk om huisartsen te vinden, vertelt de HKN-directeur. “Ook hier geldt dat niet alle huisartsen zich in een plattelandsgebied willen vestigen, veel huisartsen parttime werken, minder geneigd zijn praktijkhouderschap op zich te nemen en ook veel diensten draaien op de huisartsenpost. Dat is allemaal al wat langer aan de hand, maar het lijkt wel of het probleem nu nijpender is geworden.”

Het zal dan ook nog wel even duren voordat er echt nieuwe praktijkhouders worden gevonden, verwacht Steenvoorden. Ook de vier aangetrokken huisartsen zijn parttime werkende waarnemers, al hebben ze de intentie uitgesproken er voor langere tijd te werken.