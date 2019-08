OLVG verwelkomt nieuw lid raad van toezicht

Mariëtte Keijser treedt per 1 september toe tot de raad van toezicht van OLVG, stadsziekenhuis van Amsterdam. Ze wil de kwaliteit van de patiëntenzorg nog meer in het centrum plaatsen, vanuit het perspectief van patiënten, familieleden en bezoekers.

Rutger Schimmelpenninck, de voorzitter van de raad van toezicht van OLVG, laat in een persbericht weten dat Keijser van huis uit (specialistitsch) verpleegkundige is en ruime bestuurlijke ervaring heeft in de zorgsector. "Haar ervaring en expertise op het gebied van patiëntgerichte ziekenhuiszorg is van grote toegevoegde waarde binnen onze huidige raad van toezicht", aldus Schimmelpenninck.

Momenteel is Keijser voorzitter raad van bestuur van Forensische Zorgspecialisten. Eerder maakte zij deel uit van de raad van bestuur van Vivium Zorggroep in Huizen en was zij lid raad van bestuur van Sevagram in Heerlen.