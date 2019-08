Kortere ziekenhuisopname dankzij nieuwe operatietechniek

Een nieuwe operatietechniek in de gynaecologie zorgt voor minder postoperatieve pijn, kortere ziekenhuisopname, minder complicaties en geen littekens. Twee gynaecologen van Zuyderland zijn de eerste artsen die de techniek vNOTES gebruiken.

vNOTES staat voor Vaginal Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery. Voor bijvoorbeeld het verwijderen van een baarmoeder wordt gebruik gemaakt van de natuurlijke toegangsholtes van het menselijk lichaam, zoals de mond, vagina, urinebuis en rectum.

Het ziekenhuis, dat is gevestigd in Heerlen, Sittard-Geleen en Brunssum, schrijft: "Een ander groot pluspunt is dat de eileiders in dezelfde ingreep meegenomen kunnen worden. Het verwijderen van de eileiders verkleint mogelijk het risico bij de ontwikkeling van eierstokkanker op latere leeftijd."

Zuyderland wil het Nederlands expertisecentrum worden voor vNOTES. Vooralsnog wordt de techniek gebruik voor het verwijderen van de baarmoeder, later zullen ook andere gynaecologische ingrepen er mee worden gedaan.