Ziekenhuizen vragen Rutte 200 miljoen euro

De NVZ vraagt extra geld van het kabinet om te voorkomen dat ziekenhuizen in financiële problemen komen. De ziekenhuizen willen 200 miljoen euro per jaar om het werk voor het personeel aantrekkelijker te maken.

NVZ-voorzitter Ad Melkert zegt dat er 200 miljoen euro per jaar nodig is om een hogere onregelmatigheidstoeslag te kunnen betalen, het overwerk beter te belonen, de reiskostenregeling te verbeteren en nachtwerk beter te betalen.

In een brief aan premier Rutte en minister Bruins (VWS) schrijft Melkert dat de kosten van de zorg blijven toenemen. Door het Hoofdlijnenakkoord is een "harde bezuiniging eigenlijk de enige knop waar we aan kunnen draaien". Dat soort bezuinigingen vinden de ziekenhuizen "een volstrekt ongewenste ontwikkeling, die op de langere termijn averechts werkt."

Noodzakelijk

De NVZ doet een beroep op Rutte, omdat hij onlangs zei dat werkgevers werk moeten maken van een behoorlijke loonsverhoging. "Dat is ons uit het hart gegrepen", schrijft Melkert: "We denken dat dit niet alleen wenselijk is, maar ook noodzakelijk. De economie en de gunstige ontwikkeling van de overheidsfinanciën bieden hier op dit moment ruimte voor."

Cao-eisen

Melkert wijst op de stevige cao-eisen van de vakbonden. Ruim twee maanden geleden werden de cao-onderhandelingen afgebroken omdat het bod van de NVZ en de wensen van de bonden te ver uiteen lagen. De bonden wilden zowel in 2020 en 2021 3,5 procent meer salaris, een hogere onregelmatigheidstoeslag en een eenmalige uitkering van 500 euro.

Matige resultaten

Die nieuwe cao kost veel extra geld, terwijl de financiën van de ziekenhuizen matig zijn. Het financieel resultaat ligt tussen de 1,5 en 1,7 procent. Melkert: "Banken en andere financiers eisen een minimaal financieel resultaat van 1 tot 2 procent per jaar". Hij wijst er ook op dat het operationele resultaat de afgelopen tien jaar is gedaald van gemiddeld 13 naar 9 procent. Dat maakt het volgens hem steeds moeilijker om geld vrij te maken voor investeringen in onder meer ict en duurzaamheid.

Hoofdlijnenakkoord

De NVZ wil niet tornen aan het Hoofdlijnenakkoord: "We zullen ons onverkort inzetten voor een goede uitvoering van het Hoofdlijnenakkoord". Wel schrijft Melkert dat dit akkoord "een knellende jas" is: de zorgvraag neemt de komende vier jaar 10 procent toe, maar de ziekenhuizen beperken hun groei tot 1,7 procent. Die 1,7 procent gaat alleen al op door de toegenomen kosten voor de dure geneesmiddelen.

FNV: dit is trucje

De FNV vindt dat Melkert de eigen verantwoordelijkheid van de ziekenhuizen afschuift. "Dit is een afleidingsmanoeuvre, ze leggen de bal terug bij Rutte", zegt cao-onderhandelaar Elise Merlijn. "In plaats van het trucje dat ze het niet kunnen betalen, kunnen de werkgevers beter hun laatste loonbod van tafel halen en weer gaan overleggen met de bonden, om verdere arbeidsonrust af te wenden."