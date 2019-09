Haaglanden MC benoemt chief operating officer

Haaglanden Medisch Centrum (HMC) heeft Daniƫlle Horbach benoemd als chief operating officer. Ze zal vanaf 1 december eindverantwoordelijk zijn voor het operationele proces binnen het ziekenhuis.

Horbach is van huis uit (bio)chemicus en gepromoveerd binnen het Universitair Medisch Centrum Utrecht. De afgelopen vijf jaar was ze directeur Unit Productie bij Sanquin bloedbank. Hier was ze onder meer verantwoordelijk voor de korte en lange termijn strategie van de Nederlandse bloedvoorziening. Voor die tijd bekleedde ze managementfuncties bij farmaceutische bedrijven als Teva Pharmaceuticals, Avantium Pharma BV en Centocor (Janssen Biologics), meldt het Haaglanden MC.

Strategie

"Het is mijn ambitie om samen met het HMC-team verder vorm en invulling te geven aan de gekozen strategie: regionale samenwerking voor topklinische zorg dicht bij de patiënt", zegt Horbach. "Het is belangrijk om die visie naar concrete en heldere plannen en doelen te vertalen. Voor mij zijn daarbij betrokkenheid en eigenaarschap van alle HMC-ers essentieel, alleen samen ben je succesvol. Zelf word ik uitgedaagd en gemotiveerd door de vraag hoe we met elkaar en met slimme inzet van nieuwe technologieën het maximale kunnen realiseren voor patiënten en medewerkers, nu én in de toekomst”.

Ingrid Wolf zal per 1 oktober voorzitter zijn van de raad van bestuur van het ziekenhuis. Het HMC is nog op zoek naar een chief financial officer (CFO) binnen de raad van bestuur.