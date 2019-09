Bergman krijgt definitief voet aan de grond in Scandinavië

Bergman Healthcare Clinics heeft de eerder aangekondigde overname van Scandinavische keten van oogklinieken Memira succesvol afgerond. Daarmee rolt Bergman het concept van focusklinieken nu ook over de grens uit en vergroot het de internationale slagkracht.

“De klantenbasis, kwaliteit en geografische dekking van Memira sluiten goed aan bij onze activiteiten in Nederland”, motiveert CEO Hans van der Heyden de overname. “Door te delen en samen te werken kunnen we verder werken aan technologische vernieuwing, digitalisering en opleiding. Hiermee wordt onze leidende positie binnen de refractieve oogzorg verder verstevigd.”

Leidend

Bergman Clinics is de Nederlandse marktleider op het gebied van planbare medische zorg, en heeft met meer dan vijftig focusklinieken in Nederland een leidende posities op het gebied van orthopedie en (refractieve) oogzorg. Met de overname van de 47 Memira-klinieken breidt zij haar concept verder uit in Scandinavië. Bergman Clinics bedient hiermee met meer dan 2.000 medewerkers ruim 290.000 cliënten verspreid over meer dan 90 klinieken in vier landen. De totale jaaromzet bedraagt ongeveer 300 miljoen euro.