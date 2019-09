Waarnemend bestuursvoorzitter blijft bij CAK

Daniëlle van der Vliet is per 1 september benoemd als bestuursvoorzitter van het CAK. De afgelopen periode was ze als waarnemend bestuursvoorzitter van het uitvoeringsorgaan.

Van der Vliet is sinds september 2018 lid van de raad van het bestuur van het CAK. Daarvoor vervulde zij verschillende bestuurlijke rollen bij de Rabobank. Daniëlle van der Vliet studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Het CAK is een publieke dienstverlener die in opdracht van de overheid regelingen uitvoert zoals het vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) of het voor gemeenten vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).