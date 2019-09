MIND schakelt ORCHA in om GGZ Appwegwijzer te realiseren

Ggz-aanbieder MIND heeft samenwerkingsovereenkomst gesloten met ORCHA. Dit bedrijf houdt zich bezig met de beoordeling van gezondheidsapplicaties en gaat helpen een GGZ Appwegwijzer te realiseren. Die moet een overzicht scheppen in het 'oerwoud' aan apps dat er inmiddels bestaat voor de geestelijke gezondheidszorg.

"Er komen steeds meer apps op de Nederlandse markt ter ondersteuning van de geestelijke gezondheid”, constateert MIND. "Voor mensen is het vaak een hele zoektocht om tussen al die apps een goed passende app te vinden. Mensen vinden het belangrijk dat er goede informatie is over apps die mogelijk geschikt voor hen zijn. Die informatie is nu beperkt en versnipperd aanwezig."

De GGZ Appwegwijzer wordt ontwikkeld door MIND samen met GGZ Nederland en de leden van de branchevereniging. Met de wegwijzer moeten mensen geïnformeerd worden over de kwaliteit en functionaliteit van ggz-apps, zodat ze beter een keuze kunnen maken.

De realisatie van de GGZ Appwegwijzer gebeurt in het kader van het programma VIPP-GGZ en wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. De bedoeling is dat eind dit jaar een platform wordt opgeleverd met gestandaardiseerde kwaliteitsbeoordelingen van apps voor de ggz. ORCHA gaat de onderliggende techniek leveren. MIND coördineert in samenwerking met GGZ Nederland de beoordeling van de apps en gaat hierin zowel het perspectief van cliënten en hun naasten als het perspectief van professionals meenemen.