Martini Allergiecentrum voor Kinderen krijgt STZ-erkenning

De vereniging van Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) heeft het Martini Allergiecentrum voor Kinderen (MACK) benoemd tot STZ-Expertisecentrum. Dit geeft aan dat het MACK beschikt over 'erkende unieke kennis en vaardigheden en sterk betrokken is bij wetenschappelijk onderzoek op dit vakgebied', zo meldt het Martini Ziekenhuis.

In het MACK kunnen kinderen terecht voor wie algemene ziekenhuizen geen toereikende expertise en behandelmethoden hebben. Het centrum ontvangt dan ook patiënten uit het noorden van Nederland, maar ook ver daarbuiten.

Irene Herpertz, coördinator MACK en kinderdiëtist, zegt dat de zorg voor de jonge patiënten naar een hoog plan is getild door intensieve samenwerking tussen kinderartsen, kinderdiëtisten, kinderverpleegkundigen en koks, allemaal gespecialiseerd in allergieën.

Thuisintroductietesten

Kinderarts-allergoloog Gerbrich van der Meulen over de missie van het MACK: "We vinden dat kinderen met een voedselallergie recht hebben op een zo normaal mogelijk kinderleven. Vanuit die gedachte werken we met elkaar voortdurend aan verbeteringen rondom behandelingen en preventie. Zo ontwikkelden we thuisintroductietesten waarmee ouders of zorgverleners stapsgewijs kunnen testen of een kind (nog) allergisch is." De testen van het MACK worden inmiddels door zorgverleners in het hele land gebruikt.

Preventie

Van der Meulen zegt dat binnen het MACK ook innovatief onderzoek wordt gedaan naar het opbouwen van tolerantie door het geven van eerder sterk verhitte melk en ei. "We hebben een speciale pinda- en eipoli voor zuigelingen met een hoog risico op allergieën. Hier proberen we door middel van vroege introductie van deze voedingsmiddelen een allergie te voorkomen."