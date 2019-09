Kanker is uitgegroeid tot de belangrijkste doodsoorzaak in rijke landen en heeft daarmee hart- en vaatziekten ingehaald. Dat blijkt uit studies die het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet heeft gepubliceerd.

Hart-en vaatziekten blijven de belangrijkste doodsoorzaak onder volwassenen van middelbare leeftijd wereldwijd, goed voor meer dan 40 procent van de sterfgevallen. In 2017 stierven er nog 17,7 miljoen mensen hierdoor. (ANP)