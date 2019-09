Samen stoppen met roken verhoogt slagingskans

Door mee te doen aan de actie Stoptober, waarbij Nederlanders in de maand oktober massaal stoppen met roken, is de kans voor rokers vijf keer zo groot dat hun stoppoging succesvol is. Dit zegt Michael Rutgers, directeur van het Longfonds over de campagne die op 1 oktober begint.

Tijdens Stoptober worden rokers uitgedaagd te stoppen met roken en dit 28 dagen lang vol te houden. Tienduizenden mensen doen mee. Rutgers zegt: "Besef dat elke ontwenningsscheut je een stap dichterbij brengt om te genieten van een rookvrij leven. Je hebt uitzicht op een veel gezonder leven, je gaat er beter uitzien en je bespaart serieus geld. Samen stoppen in Stoptober is fijn en verhoogt je kans op succes met factor 5."

Ook dit jaar geven drie bekende Nederlanders het goede voorbeeld. Actrice Georgina Verbaan, presentator Rick Brandsteder en zanger Ernst Daniël Smid doen mee. Brandsteder heeft spijt dat hij ooit is begonnen met roken. Hij deed eerder vergeefse stoppogingen en wil jongeren waarschuwen: "Als een iets jongere vent zoiets overbrengt, werkt het misschien beter dan wanneer ouders het zeggen. Maar goed, uiteindelijk stop ik natuurlijk ook gewoon voor mezelf. Roken is zo stom en dom. Je dient jezelf vergif toe en het kost nog veel geld ook."

De actie Stoptober gaat de zesde jaargang in. De afgelopen vijf jaar hebben meer dan een kwart miljoen mensen meegedaan aan het initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting, het Longfonds, het Trimbos-instituut en GGD GHOR Nederland. (ANP)