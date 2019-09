VGZ lanceert plan integrale digitale diagnostiek

Zorgverzekeraar VGZ start in 2020 met integrale, digitale diagnostiek. Het doel daarvan is om de diagnostiek en trombosezorg beter te stroomlijnen en dubbel werk te voorkomen.

Per regio komt er een regievoerder: een diagnostiekaanbieder die ervoor zorgt dat het laboratoriumonderzoek tussen de eerste en tweede lijn beter wordt afgestemd. Zo moeten de patiënt zelf, de huisarts en de specialist eenvoudig inzicht krijgen in de uitslag. Dit moet verwarring, vertraging en onnodig uitgevoerde diagnostiek voorkomen.

2020

Het stroomlijnen van de diagnostiek is al langer een wens, ook uitgesproken door de politiek. Het plan dat nu wordt uitgevoerd is opgesteld in overleg met het ministerie, de NVZ, patiënten- en belangenverenigingen en zorgaabieders, zo benadrukt VGZ. In negen van de 25 GHOR-regio's wordt het systeem komend jaar ingevoerd, bij succes volgen ook de andere regio's. In onderstaande afbeelding is schematisch weergegeven hoe de integrale digitale diagnostiek in de pratijk zal moeten werken: