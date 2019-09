Bravis ontlast spoedvervoer

Het Bravis ziekenhuis kiest voor speciaal zorgvervoer voor de verplaatsing van stabiele, niet-spoedeisende patiënten tussen de locaties in Roosendaal en Bergen op Zoom. De inzet van dit speciaal zorgvervoer ontlast het spoedvervoer, bespaart kosten en is prettiger voor de patiënt, aldus het ziekenhuis.

Door te kiezen voor een nieuwe wijze van liggend vervoer blijven ambulances beschikbaar voor patiënten die met spoed medische hulp nodig hebben. Het gaat om ritten met patiënten die geen medische begeleiding nodig hebben en waar geen verpleegkundige mee hoeft. Familieleden of andere naasten kunnen eventueel meerijden.

“Soms is een volledig ingerichte ambulance en medische begeleiding niet nodig”, zegt Annemieke Wijnja, zorgmanager Spoedeisende hulp. “Dan is het fijn om van deze dienstverlening gebruik te maken. Voor de patiënt is dit sneller, want bij een reguliere ambulance kan de wachttijd wel eens oplopen. Spoedvervoer gaat namelijk altijd voor.”

Betaalbaar

Naar eigen zeggen is het Bravis ziekenhuis één van de eerste ziekenhuizen in Nederland die deze vorm van vervoer inzet. Wijnja: “In het licht van stijgende zorgkosten, is dit een mooie en betaalbare uitbreiding van ons patiëntenvervoer. Uiteraard kiezen we alleen voor deze vorm van vervoer als de arts beoordeelt dat dit kan. De veiligheid van de patiënt staat altijd voorop”.

Het Bravis ziekenhuis werkt voor de nieuwe vorm van liggend vervoer sinds een jaar samen met BAS Ambulance Service, een gespecialiseerd bedrijf in ambulance- en zorgvervoer. Vanwege de positieve ervaringen is Bravis voornemens om de samenwerking te intensiveren.