Avinty en Karify werken samen aan geïntegreerde e-health oplossingen

Zorg-ict bedrijven Avinty en Karify, respectievelijk ontwikkelaar van softwareapplicaties en ontwikkelaar van e-health oplossingen, gaan hun krachten bundelen. Ze hebben de ambitie om een volledig geïntegreerde e-health oplossing te bieden en de adoptie van e-health in de gezondheidszorg te verhogen.

De plannen zijn als volgt: de bestaande software van Karify wordt in eerste instantie gebundeld met het elektronisch patiëntendossier van Impulse Info Systems, een van de softwarebedrijven onder Avinty. De bedrijven willen hiermee een volledig geïntegreerde e-health oplossing voor de geestelijke gezondheidszorg creëren. Op korte termijn wordt ook een e-health oplossing voor de jeugdzorg aangeboden via een integratie met MoreCare4 van marktleider NederCare.

Altijd en overal toegang

Joris Moolenaar, CEO van Karify: "Door het e-health platform van Karify naadloos te integreren met Avinty’s softwareapplicaties krijgt de client altijd en overal toegang tot zijn of haar behandeling en persoonlijke gegevens. De integratie van de software voorkomt ook dubbele registratie. Hiermee wordt het zorgproces verder verbeterd."

Verlagen van registratielast

Onno Verstegen, CEO van Avinty, vindt het aanbieden van cliëntportalen en e-health om je eigen zorg te organiseren en informatie te delen tegenwoordig onmisbaar. "Ons doel is om de gezondheidszorg te verbeteren door het verlagen van de registratielast en het ondersteunen van de zorgverlener. Wij vinden dat iedereen de beste zorg verdient en bieden als Avinty een gezamenlijk platform aan waarin we als specialisten intensief met elkaar samenwerken en kennis integreren in onze software."

Karify biedt e-health oplossingen aan zorginstellingen. Avinty is een groep softwarebedrijven waar gevestigde namen als Impulse Info Systems, NederCare en VIR e-Care Solutions gezamenlijk meer dan 60.000 zorgprofessionals ondersteunen. Karify zal voorlopig haar eigen naam behouden en wordt ondersteund door het Avinty label. Impulse Info Systems, VIR e-Care solutions en NederCare zullen de komende tijd hun naam wijzigen in respectievelijk, Avinty GGZ, Avinty Revalidatiezorg, Avinty Jeugdzorg en Avinty Gehandicaptenzorg.